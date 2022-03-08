AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI - Son Dakika
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AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI

08.03.2022 22:47
AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, kentte faaliyet gösteren market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı.

AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, kentte faaliyet gösteren market ve depolarda sıvı yağ denetimi yaptı. Aydoğdu, bir depoda çok miktarda sıvı yağ olduğunu görünce görevliye, "Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende." dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sıvı yağın stoklanmasıyla ilgili beraberindeki görevlilerle birlikte kentte faaliyet gösteren market ve depolarda denetlemelerde bulundu. Vali Aydoğdu, bir depodaki denetim sırasında çok miktarda sıvı yağı olduğu görünce sorumlu kadın görevliye, ne kadar yağın olduğunu sordu. Kadın görevli de "4 bin 500 koli benim sabahki stoğun vardı ve neredeyse bu kadar da çıkış var, mağazaların siparişi var." dedi.

Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. Siz hepiniz bu vatanın insanlarısınız. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende." diye konuştu.

AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI
AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI
AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI
AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI

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Hamza Aydoğdu, Aksaray, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI - Son Dakika
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