Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı - Son Dakika
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı

08.03.2022 23:04

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını belirterek, "Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını belirterek, "Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder" dedi.

Aydoğdu, beraberindeki Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile birlikte stokçuluk ve fahiş fiyatlara karşı zincir ve yerel marketleri denetledi.

Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin Organize Sanayi Bölgesindeki depolarını da gezerek inceleyen Aydoğdu, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Aydoğdu, gazetecilere, görevli ekiplerce marketlerdeki yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder. Ayçiçeği yağı sevkiyatlarının ve dağıtımlarının zamanında yapılması çok önemli. Tüm market sahiplerine ve müdürlerine valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bazı kendini bilmez menfaatçi gruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta.

Hiç kimse merak etmesin Türkiye'de tüm vatandaşlarına yetecek ayçiçek yağı var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz."

Vali Aydoğdu'nun talimatlarının ardından depolardaki yağlar boşaltılarak market raflarına yerleştirildiği öğrenildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yaptı

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AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI AKSARAY VALİSİ AYDOĞDU, MARKET VE DEPOLARDA SIVI YAĞ DENETİMİ YAPTI Zabıtadan sıvı yağ denetimi Zabıtadan sıvı yağ denetimi

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Türkiye, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı - Son Dakika
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