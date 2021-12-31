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Aksaray Valisi Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer'den yen yıl masajı - Son Dakika

Aksaray Valisi Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer'den yen yıl masajı

31.12.2021 15:22
Aksaray Valisi Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer'den yen yıl masajı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer yeni yıl mesajı yayımladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer yeni yıl mesajı yayımladı.

Aydoğdu, mesajında, yeni yılda da ortak sevdanın adının Aksaray olması gerektiğini belirtti.

İnsanlık için sevgi, saygı, sağlık, huzur, afiyet, başarı, dostluk, vefa dolu bir yıl olması dileklerinde bulunan Aydoğdu, "2021 yılını geride bırakıp, yeni umut ve heyecanlarla yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Dinçer ise hizmetlerle dolu 2021 yılını geride bıraktıklarını 2022 yılında hizmet çıtasını daha da yükselterek şehre vizyon katacak yeni projelerle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yeni yılın Aksaray başta olmak üzere Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Dinçer, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren Aksaray Belediyesi olarak şehrimizde önemli çalışmalar başlattık. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için başlattığımız proje ve hizmetlerde açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinden hiçbir zaman taviz vermedik. Sunduğumuz her hizmette hiç kimseyi ayırt etmeden vatandaşlarımız arasında gönülden gönüle bağ kurduk. Yeni yılda da çalışmalarımız 'Gönül ve Hizmet Belediyeciliği' sloganı ile sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda devam edecek. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, belediyecilik hizmetlerinden daha kolay istifade etmesini sağlamak için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışmalarımız yeni yılda da sürecektir. Sağlık ve mutluluğun hakim olduğu, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirilmesi temennisi ile Aksaraylı hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum."

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Hamza Aydoğdu, Evren Dinçer, Yeni Yıl, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aksaray Valisi Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer'den yen yıl masajı - Son Dakika
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