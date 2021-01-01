Aksaray Valisi Aydoğdu yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, trafik denetim ve uygulama noktalarını ziyaret ederek, yeni yıla polis ve jandarma ekipleriyle girdi.

Vali Aydoğdu, Aksaray- Adana karayolu üzerindeki polis uygulama noktasını Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ile birlikte ziyaret etti.

Polislerle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, yeni yıl dileklerine dair mesajını emniyet ve jandarma telsizlerinden güvenlik güçleri ile paylaştı.

Kent merkezindeki polis ekipleri ile ilçe jandarma karakollarına telsizle bağlanan Aydoğdu, "İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Sizlere şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler sıcak evlerimizde otururken, çocuklarımızın büyüdüğünü görürken, siz vatan görevinde, insanlarımızın güvenliğini sağlarken çocuklarınızın büyümesini bile göremiyorsunuz. Biz millet olarak, Aksaraylılar olarak size şükranlarımızı iletiyoruz. Allah sizi her türlü beladan musibetten korusun." diye konuştu.

Ziyaret ettiği polis uygulama noktalarında ekiplerin denetim için durdurduğu araçlarda sürücü ve yolcularla da sohbet eden Vali Aydoğdu vatandaşların yeni yılını tebrik ederek hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.

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