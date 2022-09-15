İlk ataması Aksaray'a yapılan öğretmenler karanfillerle karşılandı - Son Dakika
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İlk ataması Aksaray'a yapılan öğretmenler karanfillerle karşılandı

15.09.2022 15:28
İlk ataması Aksaray'a yapılan öğretmenler karanfillerle karşılandı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu çeşitli branşlarda Aksaray'a ilk ataması yapılan 44 öğretmeni karanfillerle karşıladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu çeşitli branşlarda Aksaray'a ilk ataması yapılan 44 öğretmeni karanfillerle karşıladı.

Vali Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve kentteki eğitim sendikalarının başkanları Aksaray Öğretmenevinde düzenlenen programda ilk görev yeri Aksaray olan genç öğretmenlerle bir araya geldi.

Genç öğretmenlere başarılar dileyen Aydoğdu, "Aksaray mutlu bir şehir. Aramıza hoş geldiniz. Artık eskisi gibi öğretmen bilginin sahibi ve deposu değil. Öğrenciye aldığı bilgiyi nasıl kullanacağı ile ilgili rehberlik eden öğretmen, en iyi öğretmendir. Akademik başarıdan daha önemli olan çocukların ruh ve kalp iklimidir. Artık önemli olan zamanın ruhunu yakalamaktır." dedi.

Kendisinin de öğretmen olduğunu hatırlatan Aydoğdu, "Allah bu mesleği herkese nasip etmez. Öğretmenlik mesleği para için makam, gösteriş için yapılacak bir meslek asla değildir." ifadesini kullandı.

Meslekte 35 yılını tamamlayarak emekli olan Ali Cumali Korkmaz ve Yusuf Düzgün, Vali Aydoğdu ve genç öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Genç öğretmenler, meslek anılarını anlatan emekli öğretmenler Korkmaz ve Düzgün'e karanfil takdim etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İlk ataması Aksaray'a yapılan öğretmenler karanfillerle karşılandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İlk ataması Aksaray'a yapılan öğretmenler karanfillerle karşılandı - Son Dakika
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