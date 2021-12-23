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Aksaray'da öğrencisini darp edip açığa alınan öğretmen hakkında ilk açıklama - Son Dakika

Aksaray'da öğrencisini darp edip açığa alınan öğretmen hakkında ilk açıklama

23.12.2021 15:46
Aksaray'da öğrencisini darp edip açığa alınan öğretmen hakkında ilk açıklama

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edilmesine ilişkin milli eğitim müfettişlerinin soruşturmasının pazartesi günü sonuçlanacağını belirterek "Çıkacak sonuçtan kamuoyunun tatmin olacağını düşünüyorum.'' dedi.

Vali Aydoğdu, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tip1 Diyabetli Çocukların Sağlıklı Yaşan Projesi" protokol imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, medyaya, olmasını hiç istemedikleri bir olayın görüntülerinin yansıdığını söyledi.

AİLEMİZİN VE ÇOCUĞUMUZUN YANINDA YER ALDIK

Görüntüleri izlemekte zorlandığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu olayın olduğu 14 Aralık'tan itibaren yapılan işlemleri tek tek anlatmak istiyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal derhal olaya el koymuştur. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. Hemen 2 milli eğitim müfettişi olayla ilgili görevlendirilmiştir. Kurum müdürlerimiz aileye anında destek ziyaretlerinde bulunmuştur. Çocuğumuza bir psikolog ve rehber öğretmen görevlendirilmiştir. Yani bu olayın kamuoyuna yansımadan önce yapılan işlemleri bunlar. Kamuoyuna yansıdıktan sonra Aksaray halkı da göstermesi gereken tavrı göstermiştir. Her an ailemizin ve çocuğumuzun yanında yer almışlardır, çocuğumuzu desteklemişlerdir."

ÖĞRETMENİMİZ DERSLERDEN EL ÇEKTİRİLMİŞTİR

Eğitim camiasının 980 bin öğretmeniyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde fedakarca görev yaptığına dikkati çeken Aydoğdu, şunları kaydetti: "Bu münferit olaydan hareketle tüm eğitim camiasına ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor. Her şey süreç olarak işliyor. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. Hemen 2 milli eğitim müfettişi olayla ilgili görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz soruşturmasını inşallah pazartesi günü tamamlayacak. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, olayın olduğu andan itibaren süreçlerin tamamında bilgilendirildi, olayı yakinen takip etmiştir. Ailemize de Milli Eğitim Bakanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuz gerekli desteği aldıktan sonra okulunda eğitim ve öğretimine devam edecektir. Bizim temennimiz bir daha böyle olayların, bu güzel şehrimizde yaşanmaması. Tekrar ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz. Soruşturma bitmediği için öğretmenle ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Bu öğretmenimizin davranışı, hiçbirimizin tasvip etmediği bir davranış şekli. Sonuç inşallah pazartesi açıklanmış olacak. Bu çıkacak sonuçtan kamuoyunun tatmin olacağını düşünüyorum."

Aksaray'da öğrencisini darp edip açığa alınan öğretmen hakkında ilk açıklama

milli eğitim bakanlığı, Hamza Aydoğdu, Pazartesi, Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da öğrencisini darp edip açığa alınan öğretmen hakkında ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da öğrencisini darp edip açığa alınan öğretmen hakkında ilk açıklama - Son Dakika
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