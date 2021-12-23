Üye Girişi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama

23.12.2021 19:20

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bir öğretmenin öğrencisini dövmesi ve yaşanan şiddetin kameralara yansıması olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Müdürümüz derhal olaya el koymuştur.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama

AKSARAY - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bir öğretmenin öğrencisini dövmesi ve yaşanan şiddetin kameralara yansıması olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Müdürümüz derhal olaya el koymuştur. Öğretmenimiz derslerde el çektirilmiştir. 2 milli eğitim müfettişimiz olayla ilgili görevlendirildi" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür Merkezinde yaptığı açıklamada, "Bizi çok üzen, gerçekten Aksaray'ın adına çok üzüldüğümüz, kahırlandıran, görüntüler geldiğinde sonunu bile izleyemediğimiz bir olay vuku buldu. Bu olayın olduğu andan itibaren tüm işlemler yapıldı. Milli Eğitim Müdürümüz derhal olaya el koymuştur. Öğretmenimiz derslerde el çektirilmiştir. 2 milli eğitim müfettişimiz olayla ilgili görevlendirildi. Anında kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, il milli eğitim müdürümüz aileye ziyaretlerini yaptı. Çocuğumuza hem bir psikolog hem de bir rehber öğretmen görevlendirilmiştir. Bu olay hiçbir şekilde kamuoyuna yansımadan önce yapılan işlemler bunlar. Kamuoyuna yansıdıktan sonra da Aksaray halkı gerçekten göstermesi gereken tavrı gösterdi. Bu olaydan dolayı STK'larımız, parti il başkanlarımız, her an ailemizin ve çocuğumuzun yanında oldular. Bu münferit bir olaydır. Dün bazı yorumlardan dolayı çok üzüldüm. Eğitim camiası 980 bin öğretmeniyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizle dolu. Bu münferit olaydan hareketle bütün eğitim camiasını ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor. Her şey süreç olarak işliyor. 2 müfettişimiz dosyasını Pazartesi günü tamamlayacak. Sayın Milli Eğitim Bakanımız süreçlerin tamamında takip ederek sürekli bizden bilgi aldı. Olayı yakından takip etti. Biz de aileyi ziyaret ettik, teselli ettik. Milli Eğitim Bakanımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. İnşallah çocuğumuz desteği aldıktan sonra okulunda eğitimine devam edecektir. Bizim Aksaray olarak temennimiz inşallah bu olayların bir daha yaşanmamasıdır. Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu öğretmenimizin davranmış şekli hiç birimizin tasvip ettiği bir davranış şekli değil. Müfettişlerimizi takip ediyoruz. Sonuç Pazartesi-Salı günü inşallah açıklanmış olacak" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama

milli eğitim bakanlığı, Hamza Aydoğdu, Pazartesi, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama - Son Dakika


YORUMLAR
500
Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu         
19:27
İETT şoförü tartıştığı bir yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu İETT şoförü tartıştığı bir yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu         
19:18
Sevdiği kızla evlenmesine engel oluyor diye gurbetçi iş adamını öldürdü Sevdiği kızla evlenmesine engel oluyor diye gurbetçi iş adamını öldürdü         
19:10
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
19:19 Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!
19:17 Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi
19:17 İETT şoförü tartıştığı bir yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu
19:09 Sevdiği kızla evlenmesine engel oluyor diye gurbetçi iş adamını öldürdü
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
18:18 Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı
18:17 Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili
18:17 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
18:15 A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 19:30:10. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darp eden öğretmene ilişkin açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement