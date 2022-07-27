Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması - Son Dakika
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Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

27.07.2022 09:55
Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 10 yaşındaki Ramazan Sarıkaya'yı ziyaret etti, doğum gününü kutladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 10 yaşındaki Ramazan Sarıkaya'yı ziyaret etti, doğum gününü kutladı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Serdar Öngün ile 10 yaşındaki Sarıkaya'yı ve ailesini yaşadıkları evlerinde ziyaret eden Vali Aydoğdu, bir süre sohbet de etti.

Vali Aydoğdu'nun "Ne kadar tatlı bir çocuksun" demesi üzerine, Sarıkaya, "Ben de seni çok sevdim. Ziyaretinizle beni çok mutlu ettiniz." karşılığını verdi.

10. yaşı için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Sarıkaya ile Vali Hamza Aydoğdu arasında geçen dilek tutma ve takım değiştirme diyaloğu evde bulunanları gülümsetti.

Pastasının üzerindeki mumları söndürerek doğum günü pastasını kesen Sarıkaya, tuttuğu dileği soran Vali Aydoğdu'ya, "Dilek söylenmez ki" diye cevap verdi.

Doğum günü pastasını kendi eliyle ikram eden Vali Aydoğdu, Sarıkaya'nın Beşiktaşlı olduğunun söylenmesi üzerine, "Sana küstüm. Ben Fenerliyim." dedi. "Bu olmadı ya." diyen Sarıkaya, Vali Aydoğdu'nun, "Seni Fenerbahçeli yapalım." teklifi üzerine duraksadı. Bunun üzerine "Sen Beşiktaşlı kal, ben Fenerbahçeli kalayım. Farklılıklar bizim güzelliğimiz olsun." diyen Vali Aydoğdu, koyu Beşiktaş taraftarı Sarıkaya'ya aynı renklere sahip Aksarayspor forması ile elektrikli bisiklet hediye etti.

Vali Aydoğdu, Sarıkaya'yı birlikte bindikleri 3 kişilik yeni bisikletiyle bir süre gezdirdi.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da DMD hastası 10 yaşındaki çocuğa doğum günü kutlaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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