Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi - Son Dakika
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi

15.05.2022 13:19
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil İlçesi Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istemek için erkek tarafı olarak dünürcü oldu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil İlçesi Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istemek için erkek tarafı olarak dünürcü oldu.

Kız isteme merasimi için Konya'ya giden Vali Aydoğdu görsel sanatlar öğretmeni Rabia Koyuncu'yu ailesinden Kaymakam Coşkun'a istedi.

Aydoğdu, geleneklerin uygulanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Yunus kardeşimiz bizim gözbebeğimiz, devletimizi emanet edeceğimiz genç ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kızımız Rabia da bizim öğretmenimiz, kardeşimiz. Onlar birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Bize de gelip onları istemek düşüyor. Allah'ın emri Peygamberin kavli ile kızımız Rabia'yı oğlumuz Yunus'a istiyoruz." dedi.

Koyuncu ailesi büyüklerinin uygun görüşlerini belirtmesi üzerine Vali Aydoğdu, genç çiftin söz yüzüklerini taktı.

Kaymakam Coşkun ile öğretmen Rabia'ya mutluluklar dileyen Aydoğdu, "Allah kalplerine, gönüllerine hüzün vermesin. Evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve fedakarlıktır. Birbirlerini kırmadan, dökmeden huzurlu bir hayat yaşasınlar. Allah mutluluklarını daim etsin." ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu'ya Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da eşlik etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi

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Hamza Aydoğdu, Aksaray, Mevla, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi - Son Dakika


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