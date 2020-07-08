Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, esnafları ziyaret etti - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindekilerle esnaf ziyareti yaparak farkındalık oluşturmak için maske dağıttı.

Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindekiler kapalı çarşı esnafını ziyaret ederek maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Aydoğdu, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çok hassas ve duyarlı olduklarını söyledi.

İnsanların kurallara uyma konusunda gayet bilinçli olduğunu ve bu manzarayı gördüklerinde çok sevindiklerini anlatan Aydoğdu, "Bu bizi çok sevindirdi. Aksaray pandemi sürecinde çok ciddi bir tedbir almış İl Sağlık Müdürlüğü gerekli bütün tedbirleri almış. Şu anda durum kontrol altında, kurallara da beraber riayet ettiğimizde kısa sürede bu beladan kurtulmuş olacağız. Aksaray üzerine düşeni çok güzel bir şekilde yapmış ve yapmaya da devam ediyor." diye konuştu.