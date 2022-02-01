Vali Hamza Aydoğdu karda kayan çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu çocukların kayak yaptığı alana sürpriz bir ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi TOKİ 6. Etap Toplu Konut bölgesine yakın yamaç ve tepelerde kayak yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

Sosyal medya üzerinden Vali Hamza Aydoğdu'ya ulaşan çocuklar kayak yaparken çekilen fotoğraflarını Vali Aydoğdu'ya gönderip birlikte kayak yapmak istediklerini belirtti. Çocukların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aydoğdu; çocuklarla kayak yaptıkları alanda buluşmak üzere sözleşti.

Çok sayıda çocuğun kaydığı alana sağlık ekipleri ve polis ekipleri görevlendirilerek olası kazalarla ilgili önlem alındı.

Çocukların pist başı olarak adlandırdığı tepebaşlarında naylon poşet, çamaşır leğeni, fırın tepsisi ve otomobil lastikleri ile kaymalarını izleyen Vali Aydoğdu, pist başlarında çocukların çıkışlarını verdi.

Vali Aydoğdu gazetecilere, gördüğü manzaranın inanılmaz bir ortam olduğunu söyledi.

Bu kadarını beklemediğini kaydeden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bütün yorgunluğumuz giderildi. Çocukluğumuza geri gittik. Birim amirlerimizle hep beraber çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olduk. Muhteşem bir manzara var. Aksaray'a belki 20 yıl önce böyle bir kar yağmıştır. Çocuklarımız hem tatilin hem karın keyfini çıkarıyorlar. Onların mutluluğuna ortak olmak muhteşem bir duygu. Çok samimi olarak söylemek istiyorum olimpiyatlarda bu kadar heyecan var mı? Gerçekten bilemiyorum."

Çocukların yaptığı kardan adam yanında hatıra fotoğrafı çektiren Aydoğdu, kayak yapan çocuklara tatlı ikramında bulunarak çeşitli hediyeler verdi.

Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ında bulunduğu ziyarette, tepe ve yamaçlardan naylon poşetlerle kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.