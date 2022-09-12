Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan veli ve öğretmenlere mektup - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan veli ve öğretmenlere mektup

12.09.2022 14:08
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan veli ve öğretmenlere mektup

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte görev yapan 6 bin 700 öğretmen ile 92 bin öğrenci velisine mektup gönderdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentte görev yapan 6 bin 700 öğretmen ile 92 bin öğrenci velisine mektup gönderdi.

Akademik başarının yanı sıra dünya çocukları ile rekabetinin önemini vurgulayan Vali Aydoğdu, mektubunda şunları kaydetti:

"Elbette akademik başarı olacak. Bunu talep etmekte hiçbir beis yok. Ancak, asıl sorun, acaba bu talebi çılgınlık haline getirip asıl sahip olunması gereken değerleri ıskalıyor muyuz? Çocuklarımızın bir ayağı sevgi, saygı, ahlak, terbiye ile kendi topraklarına, değerlerine sabitlenmiş, diğer ayağı bilgi ile dünyayı gezmeli iken biz onları engelliyor, tek kanat ile uçmalarını mı istiyoruz? Değerlerinden kopmuş bu uçuşun sonucu nedir ve bize bir faydası var mıdır? Unutmayalım ki biz değişmedikçe çocuklarımız da öğretmenlerimiz de sistem de değişmez. Peki nasıl? Her şeyden önce, değişim ve dönüşümün kalpte başladığını bilmeliyiz. Kalp tahakküm kabul etmez."

Mektubunda öğretmenlere de seslenen Aydoğdu, öğretmenlerin her türlü olumsuzluğa rağmen, pes etmemeleri, öğrencilerini severek, onlara sevgiyi aşılamaları, yılmadan, usanmadan ve şevkle eğitimlerine devam etmelerinin her türlü takdirin üstünde olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti Devrilen komodinin altında kalan İkra, hayatını kaybetti Konya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı Konya ve çevre illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı
Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan veli ve öğretmenlere mektup - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:34 Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 20:35:36. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan veli ve öğretmenlere mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement