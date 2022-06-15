Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,Kılıçaslan İlkokulunu ziyaret etti - Son Dakika
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,Kılıçaslan İlkokulunu ziyaret etti

15.06.2022 16:19
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,Kılıçaslan İlkokulunu ziyaret etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Kılıçaslan İlkokulunu ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Kılıçaslan İlkokulunu ziyaret etti.

Aydoğdu, okul müdürü Mahmut Göktaş ve öğretmenlerle ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, otizmli Mehmet Akif Konuk'un annesi Feriha Konuk ile tanışan Aydoğdu, oğlunun eğitimi için işini bırakan, anne Konuk'u tebrik etti.

Aydoğdu, burada, anne Konuk'un örnek alınacak mücadelesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Okulun öğretmenlerini de kutlayan Aydoğdu, "Bayrağını, devletini, vatanını milletini seven, medeniyetini ve kültürünü öğrenen geleceğin sahibi olacak çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesinin öğretmenler sayesinde mümkün olacak. Sizler iyi ki varsınız." dedi.

Konuk ise otizmli evladının öğretmenlerinin ilgi ve sevgisiyle çok büyük gelişim gösterdiğini ifade etti.

Oğlunun çok önemli başarılar elde ettiğini belirten Konuk, "4 yıldır her sabah saat 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar özel çocuğumun eğitimi için okula geliyorum. Her daim oğlumun arkasındayım. Bu benim için bir cennet anahtarı, başımız üstüne Allah tarafından bana verilmiş bir mükafat. Ben bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,Kılıçaslan İlkokulunu ziyaret etti - Son Dakika

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