Aksaray Valisi liseli gençlerle sosyal deney yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray Valisi liseli gençlerle sosyal deney yaptı

28.09.2022 12:43
Aksaray Valisi liseli gençlerle sosyal deney yaptı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, lise öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde sevgi üzerine sosyal deney yapmalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını istedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, lise öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde sevgi üzerine sosyal deney yapmalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını istedi.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından deneyin sonuçlarını paylaştı.

Paylaşımında, gençlerle yaptığı görüşmelerde sosyal deney fikri üzerinde anlaştıklarını ifade eden Aydoğdu, "Eve gittiklerinde 'Anneciğim, babacığım seni seviyorum, iyi ki benim ailemsiniz.' diyecekler ve tepkilerini bize yazacaklar. Bedava olan şeyleri birbirimizden esirgemeyelim. Gençler, bugünümüz ve yarınımız. iyi ki varlar" ifadelerine yer verdi.

Toplantıdan sonra evlerine giden gençler, "Anneciğim, babacığım sizi çok seviyorum, iyi ki benim ailemsiniz." sözleri karşısında aldıkları tepkileri Vali Hamza Aydoğdu ile paylaştı.

YORUMLAR
500
Konya'da aracın elektrik direğine çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Konya'da aracın elektrik direğine çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk: 'Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yapılan Yolsuzluk Tahmin Edilen Rakamın Çok Üstünde' CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk: 'Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yapılan Yolsuzluk Tahmin Edilen Rakamın Çok Üstünde'
Kaynak: AA

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi liseli gençlerle sosyal deney yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
17:03 "Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'de CHP'den yanıt geldi
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 18:55:23. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray Valisi liseli gençlerle sosyal deney yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement