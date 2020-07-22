Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu maske dağıttı - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, maske takılmasına farkındalık oluşturmak için maske dağıttı.

Vali Aydoğdu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile maske kullanılmasına yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara maske dağıttı.

Aydoğdu, gazetecilere, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çok hassas ve duyarlı olduklarını söyledi.

Vatandaşların hijyene, mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini anlatan Aydoğdu, "Dünyadaki tüm gelişmeler gösteriyor ki, bu maske artık gündelik yaşantımızda hep olacak. Vatandaşlarımıza ekiplerimizle birlikte maske dağıtıyoruz. Zaten vatandaşlarımız bu konuda çok hassas. Farkındalık oluşturmak adına maskelerimizi dağıtıyoruz. Bir süre daha maskeyle yaşamaya alışacağız. Bu durum belirli bir süre hayatımızın parçası olacak." diye konuştu.