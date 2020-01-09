Aksaray Valisi Mantı ve Belediye Başkanı Dinçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Mantı ve Belediye Başkanı Dinçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Aksaray Valisi Mantı ve Belediye Başkanı Dinçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

7 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Valisi Mantı ve Belediye Başkanı Dinçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mantı, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesinin ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracı olduğunu dile getirdi.

Bu yönüyle kamusal görev yapan basının, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak, kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunduğunu belirten Mantı, şunları kaydetti:

"İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için basın şemsiyesi altında toplanan her bir unsurun vazgeçilemeyecek önemli görevleri vardır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir. Basın çalışanlarımıza prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür ediyorum. İlimizdeki tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."

Başkan Dinçer ise kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunması için var gücüyle çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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