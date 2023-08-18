Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni görevine Somuncu Baba Türbesi\'nde dua ederek başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle TBMM Genel Sekreterliği'nden Aksaray Valiliği'ne atanan Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Somuncu Baba Türbesi'ne gitti. Kumbuzoğlu dua ederek yeni görevine başladı.

SOMUNCU BABA TÜRBESİ'NDE DUA EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle TBMM Genel Sekreterliği'nden Aksaray Valiliği'ne atandı. Aksaray'a atanan valilerin Somuncu Baba Türbesi'nde dua etmesi geleneğini bozmayan Kumbuzoğlu, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile birlikte, Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Vali Kumbuzoğlu, türbede dua ederek yeni görevine başladı.

"HEP BİRLİKTE GÜZEL HİZMETLER VERECEĞİZ"

Türbe ziyaretinde vatandaşlarla selamlaşan Kumbuzoğlu, daha sonra basın mensupları bir araya geldi. Yeni görevinde Aksaray'a güzel hizmetler yapacağını söyleyerek heyecanlı olduğunu belirten Kumbuzoğlu, "Dün göreve başladık, Aksaray'ımıza ve Aksaraylı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah birlikte en güzel hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz. Aksaray bildiğiniz üzere tarihi ve kültürel yönden çok zengin bir kent, Selçuklu kentidir. Burada Valiliğin ilkini gerçekleştirdiğimiz için ayrıca bir heyecan duyuyorum. Yapacak çok şeyimiz var. Özellikle Aksaray'ın tanıtımı noktasında, İnşallah hep birlikte güzel hizmetler vereceğiz" ifadelerini kullandı.





Kaynak: Medya Ankara