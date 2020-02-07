Aksaray van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

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Aksaray van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-1
6 saat önce
AKSARAY Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
AKSARAY Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-1
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