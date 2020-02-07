Aksaray van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-3 - Son Dakika

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Aksaray van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-3
6 saat önce
AKSARAY Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-3 ( AKTÜEL)
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
AKSARAY Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-3 ( AKTÜEL)
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı Alkollü sürücünün jandarmayı tehdit ettiği o anlar kamerada Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti