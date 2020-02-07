Aksaray van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-3 - Son Dakika

Aksaray van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-3

6 saat önce

AKSARAY Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-3 ( AKTÜEL)

AKSARAY Van şehidi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlandı-3 ( AKTÜEL)

Aksaray van şehidi jandarma uzman çavuş ramazan süslü son yolculuğuna uğurlandı-3

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
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