Aksaray ve Afyonkarahisar Pomem'de Mezuniyet Törenleri

AKSARAY/ Aksaray ve Afyonkarahisar'daki Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 828 kişi için mezuniyet töreni düzenlendi.

AKSARAY/ Aksaray ve Afyonkarahisar'daki Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 828 kişi için mezuniyet töreni düzenlendi.



Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



POMEM Müdürü Niyazi Turgay, törende yaptığı konuşmada, 475 polis adayının eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu belirtti.



Polis adaylarının suç ve suçlu ile mücadelede gece gündüz görev yapabilecek şekilde donanımlı yetiştirildiğini ifade eden Turgay, şöyle konuştu:



"Devleti baba bilen, ne derse doğru kabul etmiş ama devleti tehlikede olduğunda da canını esirgememiş, 'ezanım, bayrağım, vatanım' diyen bu aziz millete hizmet edecek polisler yetiştirmeye çalıştık. Topraklarımız üzerinde farklı emelleri olan milletlerin olduğunu, devlet otoritesinin en güçlü koruyucusu olan ve 173 yıl önce kurulan teşkilatımızın kat ettiği mesafeyi hep birlikte yaşıyor ve görüyoruz. Çağın gereklerine göre yenileniyor, gelişiyor, büyüyoruz. Attığımız her adımda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yüce Türk milletinin hizmetinde olmaya devam ediyoruz."



Aksaray Vali Vekili Mustafa Türkcan da devletin bağlılık, itaat ve sadakat olmak üzere üç esas üzerine ayakta durduğunu söyledi.



Herkesin çalıştığı kuruma, teşkilata bağlı olması gerektiğini ifade eden Türkcan, şunları kaydetti:



"Sıralı amirlerine itaat edeceksin ve devletine sadakat göstereceksin. Bugün buradan mezun olduğunuzda önünüzde bir hedef var. Bu hedef durmadan yürümek, Türk milletine, Türk devletine hizmet etmektir. Siz hizmet ederken dik duracak, hukuktan ayrılmayacaksınız. Vatan için yaşa, aşkın için öl. O aşk, gökyüzünde dalgalanan bayrak, o aşk doğup büyüdüğünüz, emeklediğiniz, yürüdüğünüz, koştuğunuz toprak. O aşk annenizin gözünde bir damla yaş, 3 bin yılık Türk tarihinin örf ve gelenekleridir. Hayırlı uğurlu olsun, Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin."



Konuşmaların ardından dönem birincisi Zerrin Özdemir, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.



Daha sonra 22. dönemi derece ile tamamlayan ilk 10 öğrenciye plaket ve hediyeleri ile ailelerine teşekkür belgesi verildi.



Törene, kent protokolü ile öğrencilerin aileleri katıldı.



Tören sonunda öğrenciler kep atarak, mezuniyetlerini aileleri ile kutladı.



Afyonkarahisar



Afyonkarahisar'da da Polis Meslek Eğitim Merkezinde 353 polis adayı için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan 22. dönem POMEM birincisi Mehmet Emirhan Altuntaş, acısıyla tatlısıyla 4 aylık bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.



İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, demokratik hukuk devleti ilkeleri içerisinde görevlerini ifa etmeye çalışacaklarını ifade eden Altuntaş, "Canlarını ülkemizin bekası için veren şehitlerimizin ve milletimizin bize verdiği görevin sorumluluğu ve bilincindeyiz. Bizlere emeği geçen tüm sıralı amirlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.



Altuntaş, konuşmasının ardından okul yaş kütüğüne plaket çaktı.



POMEM Müdürü Mustafa Eker de vatandaşların huzuru için gece gündüz çalışan polisin, gerektiğinde canlarını vermekten çekinmediğini belirtti.



Mezunlara seslenen Eker, "Bugünden itibaren görevinizi ülkemizin dört bir tarafında, aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak en iyi şekilde yapacağınıza hiç şüphemiz yoktur. Rabb'im sizleri kaza, bela ve kötü insanların şerrinden korusun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." diye konuştu.



Daha sonra 22. dönemde okulu ilk üç sırada tamamlayan öğrencilere Vali Mustafa Tutulmaz tarafından hediyeleri verildi.



Tören, mezunların ant içmesi ve kep fırlatmasıyla sona erdi.



Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleri ile aileler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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