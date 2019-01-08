Aksaray ve İki İlçesinde Eğitime Yarım Gün Ara Verildi
1 saat önce
Aksaray'da kent merkezi, merkeze bağlı köy ve beldeler ile iki ilçede eğitime yarım gün ara verildi.
Aksaray
'da kent merkezi, merkeze bağlı köy ve beldeler ile iki ilçede eğitime yarım gün ara verildi.
Aksaray Valisi Ali Mantı
, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra Güzelyurt
ve Gülağaç
ilçeleri ile Aksaray merkez, merkeze bağlı köy ve beldelerde okulların yarım gün tatil edildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: AA
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