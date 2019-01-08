Son Dakika Haberleri: Aksaray ve İki İlçesinde Eğitime Yarım Gün Ara Verildi

Aksaray ve İki İlçesinde Eğitime Yarım Gün Ara Verildi

1 saat önce

Aksaray'da kent merkezi, merkeze bağlı köy ve beldeler ile iki ilçede eğitime yarım gün ara verildi.

Aksaray ve İki İlçesinde Eğitime Yarım Gün Ara Verildi, System.String[]
Aksaray'da kent merkezi, merkeze bağlı köy ve beldeler ile iki ilçede eğitime yarım gün ara verildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra Güzelyurt ve Gülağaç ilçeleri ile Aksaray merkez, merkeze bağlı köy ve beldelerde okulların yarım gün tatil edildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Güzelyurt, Ali Mantı, Aksaray, Güncel
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