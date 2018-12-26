Aksaray ve Karaman'da Eğitime Kar Engeli
46 dakika önce
AKSARAY ve Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için bir gün ara verildi.
AKSARAY ve Karaman
'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için bir gün ara verildi. Aksaray
ve Karaman'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle her iki ilde de eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
- Aksaray
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:23 Kaynak: DHA
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