Son Dakika Haberleri: Aksaray ve Karaman'da Eğitime Kar Engeli

Aksaray ve Karaman'da Eğitime Kar Engeli

8 dakika önce

Aksaray ve Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray ve Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray ve Karaman'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle her iki ilde eğitime bugün olmak üzere bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:28 Kaynak: DHA

Aksaray, Karaman, Kar, Güncel
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