Aksaray ve Karaman'da İl Genelinde, Konya'da 19 İlçede Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
AKSARAY ve Karaman'da il genelinde, Konya'da ise 19 ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildi.
AKSARAY ve Karaman
'da il genelinde, Konya
'da ise 19 ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Aksaray
ve Karaman'da yarın için eğitime bir gün ara verildi. Her iki kentte, hamile ve engelli kamu görevlisinin de idari izinli olacağı belirtildi.
Konya'da ise Altınekin
, Akören
, Akşehir
, Beyşehir
, Bozkır
, Cihanbeyli
, Çeltik
, Çumra
, Emirgazi
, Ereğli
, Hadim
, Hüyük
, Güneysınır
, Kadınhanı
, Karapınar
, Ilgın
, Sarayönü
, Tuzlukçu
ve Yunak
ilçelerinde yarın okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:22 Kaynak: DHA
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