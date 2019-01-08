Son Dakika Haberleri: Aksaray ve Karaman'da İl Genelinde, Konya'da 19 İlçede Okullar Tatil Edildi

Aksaray ve Karaman'da İl Genelinde, Konya'da 19 İlçede Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

AKSARAY ve Karaman'da il genelinde, Konya'da ise 19 ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray ve Karaman'da İl Genelinde, Konya'da 19 İlçede Okullar Tatil Edildi, System.String[]
AKSARAY ve Karaman'da il genelinde, Konya'da ise 19 ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Aksaray ve Karaman'da yarın için eğitime bir gün ara verildi. Her iki kentte, hamile ve engelli kamu görevlisinin de idari izinli olacağı belirtildi.

Konya'da ise AltınekinAkören, Akşehir, Beyşehir, BozkırCihanbeyliÇeltik, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü, Tuzlukçu

ve Yunak ilçelerinde yarın okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:22 Kaynak: DHA

Kar, Aksaray, Karaman, Konya, Güncel
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