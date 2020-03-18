Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı - Son Dakika
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Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı

6 saat önce

Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldıKaraman ve Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle törenler düzenlendi.

Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı

Karaman ve Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle törenler düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında düzenlenen törenlerde anıta çelenk konulup, şehitler için dualar edildi. Karaman'da ise Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Fahri Meral ile yine az sayıda protokol üyesi, gazi ve şehit yakınları katıldı. Anıta çelenk konulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Aksaray'da şehitlikte düzenlenen törene Vali Ali Mantı ve az sayıda protokol üyesi, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitlerin mezarları ziyaret edilip, dua edildi.

Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı

Çanakkale Zaferi, Koronavirüs, Karaman, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:26 Kaynak: DHA

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