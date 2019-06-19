Son Dakika Haberleri: Aksaray ve Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu
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Aksaray ve Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Aksaray ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Aksaray ve Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Aksaray ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi yakalandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, kaçak silah satışı yaptığı belirlenen örgüte yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezi ile Topakkaya beldesi, Macarlı ve Altınkaya köylerinin yanı sıra Kayseri'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B'yi (41) gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 2 bin mermi, çok sayıda av tüfeği fişeği ve faturasız 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:58 Kaynak: AA
Kayseri, Aksaray, Güncel
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