Aksaray yaralı flamingo tedavi altına alındı - Son Dakika
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Aksaray yaralı flamingo tedavi altına alındı

7 saat önce

Yaralı flamingo tedavi altına alındıAKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde Musa Kocagöl'ün lokantasının bahçesinde bulduğu kanadından yaralı flamingo Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı flamingo tedavi altına alındı

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde Musa Kocagöl'ün lokantasının bahçesinde bulduğu kanadından yaralı flamingo Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Ortaköy ilçesinde oturan Musa Kocagöl, lokantasının bahçesinde gördüğü flamingonun uçamadığını ve yaralı olduğunu fark etti. Ardından Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekip, flamingonun tüfekle ateş açılması üzerine kanadına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandığını belirledi. Flamingo tedavi için Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan flamingonun kanadına saplanan saçmalar çıkartıldı, kanadının da kırık olduğu tespit edildi. Flamingonun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Aksaray yaralı flamingo tedavi altına alındı

Aksaray Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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