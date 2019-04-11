Aksaray Yasa Dışı Bahis Zincirine Operasyon 15 Gözaltı

Yasa dışı bahis zincirine operasyon 15 gözaltıAksaray merkezli 5 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayarak kazandıkları paraları, sabıka kaydı olmayan üniversite öğrencilerinin hesabına belirli bir ücret karşılığı aktarıp, alan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi...

Yasa dışı bahis zincirine operasyon 15 gözaltı



Aksaray merkezli 5 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayarak kazandıkları paraları, sabıka kaydı olmayan üniversite öğrencilerinin hesabına belirli bir ücret karşılığı aktarıp, alan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, hesaplarına para aktarılmasını sağlayan öğrencilerle bir süre çalıştıktan sonra, onlara şebekeye yeni öğrenciler kazandırıp zincir oluşturduğu ileri sürüldü.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynayan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şebekenin il düzeyinde belirlediği sorumlu kişinin, gezdiği kafelerde temasa geçtiği üniversite öğrencilerinden sabıka kaydı olmayan ve paraya ihtiyacı olanları belirleyip, şebekeye aracılık etmesini sağladığı belirlendi. Öğrencilerin hesap ve GSM bilgileri aracılığıyla da internet üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahisleri oynayıp, kazandıkları paraları öğrencilerin hesabına aktarıp, aldığını tespit etti. Şebekenin, hesaplarına para aktarılmasını sağlayan öğrencilerle bir süre çalıştıktan sonra, onlara şebekeye yeni öğrenciler kazandırıp zincir oluşturduğu ileri sürüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu ile birlikte yapılan araştırmada da 16 ayrı bankadan, farklı hesaplara yüklü miktarlarda para aktarıldığı belirlendi. Bahis zinciri oluşturan şebekenin yüklü miktarda vurgun yaptığı ileri sürüldü.



Polis, yaptığı çalışma sonucu Aksaray merkezli İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise bahis oyunlarından elde edildiği üzerinde durulan 250 bin lira para ile çok sayıda banka kartı ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şebekenin diğer üyelerinin belirlenmesi içinde soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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