Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu

25.05.2021 11:13
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu, System.String[]

AKSARAY, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı yonca üretimi verilerine göre 1 milyon 551 tonla Türkiye ikincisi oldu.

AKSARAY, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı yonca üretimi verilerine göre 1 milyon 551 tonla Türkiye ikincisi oldu. Kentte 200 bin dekarlık alanda yonca üretildiğini ve bu yıl 1,5 milyon tonun üzerinde rekolte beklediklerini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, "Tuz Gölü havzasında bulunduğumuz için yoncamızın protein değeri 19 ile 22 arasında bulunuyor. Bu yıl üretimimiz çok iyi durumda ve 200 bin dekar alanda üretim yapıyoruz ve iç piyasaya yetecek kadar yoncamız var" dedi.

Kentte, 420 bin 430 hektarlık tarım alanında, hububatın yanı sıra en fazla yonca ve ayçiçeği yetiştiriliyor. İlin yüzde 42.2'sine istihdam sağlayan tarım sektöründe, yonca üretimi son yıllarda artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı verine göre 1 milyon 774 bin tonla en fazla yoncanın üretildiği Konya'nın ardından Aksaray 1 milyon 551 tonla ikinci oldu. Aksaray'ı 1 milyon 495 bin tonla Iğdır izledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, bu yıl da 1,5 milyon tonun üzerinde yonca üretimi beklediklerini kaydetti. Saklav, "Bitkilerin kraliçesi yonca hasadının ilk biçimine başladık. Şehrimizde yılda 4 ile 5 kez yonca biçimi yapılıyor. Yonca üretiminde ise 2020 TÜİK rakamlarına göre 1 milyon 551 ton yonca üreterek Türkiye ikincisi olduk. Tuz Gölü havzasında bulunduğumuz için yoncamızın protein değeri 19 ile 22 arasında bulunuyor. Bu yıl üretimimiz çok iyi durumda ve 200 bin dekar alanda üretim yapıyoruz ve iç piyasaya yetecek kadar yoncamız var" diye konuştu.  200 BİN DEKARLIK ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR Saklav, yonca üretiminin 200 bin dekarlık alanda gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: "Ortalama 200 bin dekar alanda üretimim yapıyoruz. Ekiplerimiz şu an da sahada denetim yaparak teknik destek veriyor. Yoncamızın enerji ve protein değeri çok yüksek olduğu için yarış atları ile yurt içindeki 80 ile gönderiyoruz. Bu sezon üretimimiz ve verimimiz çok iyi durumda. Bu yıl yine inşallah 5 biçim ile ortalama 1,5 milyon tonun üzerinde üretim yapacağız. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yonca üreticilerine dekarda 90 TL destek veriyoruz. Bu desteklerle üretimi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Şu an da 1,5 milyon ton üretimi 2 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Burada yaş yonca 1,5 milyon ton kuru ot olarak ise 400 ile 450 tona denk gelmektedir. İlk biçimde verim ve kalite çok güzel, yonca üretiminde ise Türkiye ikincisiyiz, amacımız ise Türkiye birincisi olmak. Yonca üretiminde zaten markayız bir de birinci olursak verimimiz daha da artacak."300 MİLYON GELİR ELDE EDİLİYOR

Yenikent beldesinde 15 yıldır yonca üreten Aydemir Ölmez ise, 'Bu ürettiğimiz yoncayı iç piyasada her yere gönderiyoruz. Bu yıl sıcak hava dolayısıyla biraz erken yetişti. Birinci biçim olmasına rağmen, verimimiz çok iyi durumda. Bu yoncaya tüm Türkiye'deki çiftliklerden talep var. Bu sezon iç piyasaya yetecek kadar yoncamız var. Şehrimizde yoncamızın protein değeri ortalama 18 ile 20 değerinde geliyor. Beldemizin nüfusu 5 bin kişiyi geçti ve tüm belde bu işten geçimini sağlıyor. Bu sezonda verim ile kalitesi de oldukça iyi durumda. Bu yoncadan yıllık ortalama Aksaray'a 300 milyon lira gelir elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu
Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Aksaray, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aksaray, yonca üretiminde Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika


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