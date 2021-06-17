"Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı" başladı - Son Dakika

Aksaray Valiliği ile KOP'un ortaklaşa düzenlediği "Aksaray Yunus Emre Yazarlık Kampı" başladı.

Güzelyurt ilçesi Yaprakhisar Kamp Alanındaki misafirleri ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı açıklamada, 81 ilden ve KKTC'den katılacak öğrencilerle ülkenin önemli yazarlarının buluşacağının söyledi.

Kampın ilk gününde şair İsmail Kılıçarslan ve Serdar Tuncer ile dergi yazarı Hakkı Alkan'ın kamp alanında olduğunu anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"16-20 Haziran arasında 5 gün boyunca sürecek kampta Ihlara Vadisi içerisinde farklı noktalarda oluşturulacak yazarlık atölyelerinde gençler yazarlık eğitimi alacaklar. Kamp süresince katılımcı öğrenciler ve davetli yazarlar şehrimizin tarihi ve turistik alanlarını da gezecekler. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesiyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda bizde yazarlık kampı projesini başlattık. Çok yoğun bir katılım var. Çok memnun kaldık."

Kampın ilk gününde şair İsmail Kılıçarslan ve Serdar Tuncer ile dergi yazarı Hakkı Alkan katılımcılarla yazarlık hakkında sohbet etti.