Son Dakika Haberleri: Aksaray Ziraat Odası 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Aksaray Ziraat Odası 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı

22 dakika önce

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığına Emin Koçak yeniden başkan seçildi.

Aksaray Ziraat Odası 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı, System.String[]
Aksaray Ziraat Odası Başkanlığına Emin Koçak yeniden başkan seçildi.

Aksaray Ziraat Odası 27. Olagan Genel Kurul Toplantısı, tek liste ile gidilen seçimle yapıldı. Aksaray Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurul toplantısında konuşan Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, birlik ve beraberlik içerisinde 3. dönem seçimlerine tek liste ile girmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Çiftçi örgütü olarak Aksaray'da çok güzel çalışmalar yaparak çiftçilere destek olduklarını ifade eden Koçak, yeni dönemde de kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Koçak, şunları kaydett:

"Aksaray yonca üretiminde Türkiye üçüncüsü. Pancarda, kabakta, çerezlik ayçiçeği, arpa ve patates üretiminde ilk on içerisinde yer alıyor. Biz ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Ancak en büyük sıkıntımız son günlerde girdi fiyatlarının artması. Çiftçilerimiz artan maliyetler karşısında zor durumdadır. Yine biz ithale karşı duruyoruz. Her şeyin ithaline karşıyız. Sütte, ette, yoğurt, ayçekirdeği, bunları ithal ettikçe Türkiye'deki çiftçilerimizi bitiririz."

Toplantıda faaliyet raporu ile denetim kurulu ve gelir gider kesin hesapları ibra edildi.

Tek liste ile gidilen seçimde Emin Koçak yeniden Aksaray Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. Aksaray Ziraat Odası 27. Olağan Genel Kurul Toplantısına sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile oda üyesi çok sayıda çiftçi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Koçak, Aksaray, Güncel
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