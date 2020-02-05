Aksarayda kömür çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksarayda kömür çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Aksarayda kömür çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da kömür çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Aksarayda kömür çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da kömür çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Olay, 3 gün önce Fatih Mahallesinde bulunan bir evin kömürlüğünde yaşandı. Edinile bilgiye göre, kömürlükteki kömürlerinin çalındığını gören vatandaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, güvenlik kameralarından yapılan çalışmalarda şahısların kimliklerini belirledi. Şüphelilerin Eray T. (18) ve yabancı uyruklu Abdullah M. (35) olduğunu tespit eden polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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