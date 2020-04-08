Aksaraylı arıcılardan yol kontrolü yapan ekiplere bal ikramı - Son Dakika

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yol kontrolü yapan ekiplere, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu temsilcisi Nezih Çetinkaya, bal dağıttı.

Aksaray'da polis ve jandarma ekipleri, şehir girişlerindeki 4 noktada, sivil araçları ve toplu taşıma araçlarını durdurarak, seyahat izin belgelerini kontrol ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yolcular ve sürücülerin ateşlerini ölçüyor.

Çetinkaya ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri ekiplere, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bal verdi.

Nezih Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu zor günlerde halkın sağlığı için uğraşan sağlık görevlileri ile polis ve jandarma ekiplerinin motivasyonlarını artırmak için böyle bir ziyaret planladıklarını söyledi.

Ekiplere, Ekecik Dağı'ndaki kovanlarda üretilen çiçek balından ikram ederek destek olduklarını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutluyoruz. Can güvenliğimizin yanı sıra sağlığımız için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımıza başarılar diliyoruz. Ekiplerimize özellikle bağışıklık sistemini ciddi anlamda güçlendiren bal ve arı ürünlerinden oluşan hediye paketlerimizi verdik. Sağ olsunlar bu küçük hediyelerimizi kabul ettiler. Halkımızın, uyarılara kulak vererek, evde kalmalarını rica ediyorum."