Aksaraylı çocukların evde 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileleriyle süsledikleri evlerinde kutladı.

Hasandağı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Beyza Altuntaş (13), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerini ailesi ile birlikte bayraklarla donattı. Beyza ile kardeşi Bayram (10) ve ablası Sultan (14) Altuntaş, aynı binada oturan arkadaşları Servet Emre Sert (11) ve Çağatay Keleş'i (8) eve çağırıp, 23 Nisan'ı beraber kutladı. Evde de sosyal mesafe kurallarına uyan çocuklar, önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 23 Nisan için TRT EBA TV'den yaptığı yayını izledi. Çocuklar, daha sonra 23 Nisan ile ilgili şiirler ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Aynı binadaki arkadaşları ve ailesi ile 23 Nisan'ı coşkuyla kutladıklarını belirten Beyza Altuntaş, "23 Nisan'da kardeşlerim ve binadaki arkadaşlarımla beraber ilk önce TRT EBA TV ekranlarından Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un açıklamalarını dinledik. Daha sonra süslediğimiz odada sosyal mesafeyi koruyarak başta şiirler, şarkılar ve son olarak İstiklal Marşı'mızı okuyup çocuk bayramını bu yıl ilk kez evde doyasıya kutladık" diye konuştu.