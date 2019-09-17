Aksaraylı gaziden 'diyarbakır anneleri'ne destek

AKSARAY'da, 1994'te vatani görevini yaparken, teröristlerin saldırısında gazi olan Hasan Altınsoy, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Altınsoy, "Biz onların destekçisiyiz. İnşallah çocuklarına kavuşurlar" dedi.

Hasan Altınsoy, 1994 yılında Hakkari'de vatani görevini yaparken, teröristlerin roketli saldırısı sonucu bacaklarından yaralanıp, gazi oldu. Askerliği sırasında 6 kez teröristlerle çıkan çatışmaya katıldığını belirten Altınsoy, "Son katıldığım çatışmada roketli saldırı oldu, 3 asker yaralandık. Bir arkadaşımız, daha sonra şehit düştü. Hakkari ve Diyarbakır'da hastanelerde tedavi gördükten sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne sevk edildim. Oradaki tedavimin ardından taburcu oldum. Gazilik unvanı verildi. Her iki bacağımda 150- 200 şarapnel parçası var. Bunlar hala üzerimde duruyor. Hayatımı bu şekilde sürdürüyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'da ailelerin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine destek veren gazi Altınsoy, "Biz onların destekçisiyiz. İnşallah çocuklarına kavuşurlar, bu terör belasından da bir an önce ülkemiz kurtulur" dedi.

?