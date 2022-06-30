Aksaraylı İbrahim LGS'de Türkiye birincisi oldu

AKSARAY Aksaray'da Liseye Geçiş Sistemi Sınavında 90 sorunun hepsini doğru cevaplayan İbrahim Sesci 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Yurt genelinde 5 Haziran 2022'de uygulanan LGS çerçevesindeki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Başvuruların tüm 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83 olarak görüldü. Sınav sonuçları ile birlikte Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu bakanlık tarafından yayımlandı. Sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirilirken, testin psikometri özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer aldı. LGS'ye 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 193 öğrenciden birisi de Aksaray Piri Mehmet Paşa Ortaokulu öğrencisi İbrahim Sesci oldu. 90 soruluk sınavda 90 net yapan İbrahim 500 puanla hem kendisini hem de Aksaray'ı Türkiye birincisi yaptı. Sabah saatlerinde açıklanan LGS sonuçlarının ardından annesi Fatma Sesci ve Babası Barış Sesci ile sevincini paylaşan İbrahim, Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Konferans Salonunda yapılan ödül törenine katıldı. Vali Hamza Aydoğdu tarafından İbrahim'e 1 adet tam Cumhuriyet altını, tablet ve kitap hediye edildi. Anne Fatma Sesci açıklama yapacağı esnada duygulanarak gözyaşı dökerek oğlunu tebrik etti. Sağlık memuru babası ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

"Bugün Aksaray için yine gurur verici, mutluluk verici bir gündeyiz" diyen Vali Aydoğdu, "Bugün sınav sonuçları açıklandı ve Aksaray birinciyi çıkarmış oldu. Türkiye genelinde İbrahim Sesci kardeşim birinci oldu. Aksaray ÖSYM verilerine göre 6.sıraya çıktı. Bugünde LGS sınavının sonuçlarına göre de Türkiye birincisini de çıkarmış oldu. Bu gurur öğretmenlerimizin, okul müdürümüzün, milli eğitim müdürümüzün en çokta anne ve babalarımızındır" dedi.

LGS Türkiye birincisi İbrahim de yaptığı açıklamada, "Bu 5 Temmuzda başlayan destekleme yetiştirme kursunda çalışmaya başladık. Öncelikle okul müdürüm Fatih Duman'a ve okul müdür yardımcısı Onur Gürdal'a ve tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Çok çalıştım. 1 senedir çalışıyordum. Okuldan geliyordum. Azcık oturup ders çalışıyordum. Sonra mola verip biraz daha çözebilirsem ders çalışıyordum. Sonra yatıyordum. Onlara da teşekkür ediyorum. Üstümde çok emekleri var. Şuan uzay mühendisliği düşünüyorum. Büyük ihtimalle Orta Doğu Teknik Üniversitesi hayalim" diye konuştu.

Konuştuğu esnada gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatma Sesci, "Çok teşekkür ederiz. Okul müdürümüz Fatih beye, Onur beye çok teşekkür ederiz. Çok güzel duygu" dedi.

Baba Barış Sesci ise, "İbrahim'in yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Okul müdürümüz Fatih bey, müdür yardımcımız Onur bey, okulumuzdaki diğer öğretmenlerimiz olmak üzere ilk başta kendisinin çabası yetti. Bizim hepimizin emeği ile bu günlere geldik. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur dedi.

Ödül törenine Vali Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü hacı Ömer Kartal, Okul Müdürü Fatih Duman, öğretmenler, anne Fatma Sesci, baba Barış Sesci, İbrahim ve milli eğitim personelleri katıldı.