Aksaraylı paraşütçüler, 15 Temmuz şehit ve gazileri için atlayış yaptı

Aksaray Hava Sporları Kulübü paraşütçüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazileri anmak için özel atlayış gerçekleştirdi.

Aksaray Hava Sporları Kulübü Başkanı Abdullah Kahraman ve paraşütçüler özel atlayış için Hasan Dağı'na geldi. Hazırlıklarını tamamlayan 20 paraşütçü, yamaç paraşütleriyle havalandı.

Kahraman, gazetecilere, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazileri anmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anlamlı bir uçuş yaptıklarını ifade eden Kahraman, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Onların anısına uçtuk." dedi.