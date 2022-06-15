Aksaraylı Uzman Çavuş Veysel Özdemir, iyileşip görevine dönmek istiyor - Son Dakika
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Aksaraylı Uzman Çavuş Veysel Özdemir, iyileşip görevine dönmek istiyor

15.06.2022 12:09
Aksaraylı Uzman Çavuş Veysel Özdemir, iyileşip görevine dönmek istiyor

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 silah arkadaşıyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir, birliğine dönmek için gün sayıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 silah arkadaşıyla yaralanan Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir, birliğine dönmek için gün sayıyor.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki (GATA) tedavisinin ardından Aksaray'daki baba ocağında istirahat eden Özdemir, bir an önce görevinin başına dönerek terörle mücadeleye devam etmek istiyor.

Evli ve ikiz bebeği olan Özdemir, gazetecilere, vücudunun çeşitli yerlerinde şarapnel parçalarının olduğunu söyledi.

Operasyon bölgesinde 1,5 kilometre mesafeden füze atışı yapıldığını ve yaralandığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Bizim fark ettiğimizde 5-6 metre kalmıştı. Hemen kendimi sol tarafa atıp yüz üstü kapandım. Kendime geldiğimde pantolonum kesilmiş, paçalarımdan kan akıyordu. Biraz yürümeye çalıştım. Baldırlarımın ağrıdığını hissettim. Hemen arkadaşlarım yardıma koştu. İlk müdahale yaralandığım yerde yapıldı. Helikopterle hastaneye sevk ettiler. 3-4 saat ameliyatım sürmüş. Doktorun söylediğine göre 25-30 şarapnel parçası vücudumdan çıkarılmış. Hala kalan parçalar var."

"Bunların kökünü inşallah hep beraber kazıyacağız"

Özdemir, GATA'da 15-20 günlük tedavi sürecinin ardından yürümeye başladığını, şu anda daha iyi olduğunu ifade etti.

Kısa zamanda toparlanacağını ve görevinin başına döneceğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ben görevimi çok seviyordum. Bu yüzden 7 yıldır Hakkari'deydim. Hemen iyileşip ardından görevimin başına dönmeyi canla, başla istiyorum. Arkadaşlarımla her gün telefonla görüşüyorum. Bedenen buradayım ama aklım fikrim devamlı arkadaşlarımda. Hain teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerine gücü yetmez. Bunların kökünü inşallah hep beraber kazıyacağız. Arkadaşlarım ve ben bunun hep bilincinde ve inancındayız. Devletimiz bizden hiçbir şey esirgemiyor, her zaman yanımızda."

"Türk milletine ve askerine kimsenin gücü yetmeyecek"

Baba Menderes Özdemir de oğluyla her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

Oğlunun askerliği çok sevdiği için Hakkari'den tayin istemediğini, bölgede görev yaptığını vurgulayan Özdemir, "Operasyonlar başlayınca bizim hep aklımız bölgede, askerlerimizdeydi. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Askerlerimizi, vatanımızı, devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Biz her zaman olduğu gibi 'önce vatan' diyoruz. Askerlerimiz daha önce 'kızıl elma' diyordu. Yine aynısı olacak inşallah. Türk milletine ve askerine kimsenin gücü yetmeyecek. Ne gerekiyorsa başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve komutanlarımız olmak üzere gereğini yapacaklar. Bizler de onların arkasındayız ve bugün desinler hemen askere gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Aksaraylı Uzman Çavuş Veysel Özdemir, iyileşip görevine dönmek istiyor
Aksaraylı Uzman Çavuş Veysel Özdemir, iyileşip görevine dönmek istiyor
Aksaraylı Uzman Çavuş Veysel Özdemir, iyileşip görevine dönmek istiyor
Aksaraylı Uzman Çavuş Veysel Özdemir, iyileşip görevine dönmek istiyor

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Kaynak: AA

Baba, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaraylı Uzman Çavuş Veysel Özdemir, iyileşip görevine dönmek istiyor - Son Dakika

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