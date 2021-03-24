Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Orkestrası huzurevi sakinleri için çaldı - Son Dakika

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Orkestrası, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalanlar için konser verdi.

Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde düzenlenen konser öncesinde, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, yaşlılara karanfil dağıttı, sohbet edip günlerini kutladı.

Konserde orkestra çeşitli marşlar ve türküleri huzurevi sakinleri için çaldı.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği orkestra, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

Konserin ardından Sevinç ve Bozçelik, yaşlılarla günün anısına pasta kesti.

Bozçelik, yaptığı açıklamada, huzurevi sakinlerinin salgın nedeniyle uzun bir süre dışarıya çıkamadığını, sosyal ve kültürel etkinliklerin onlar için önem taşıdığını söyledi.