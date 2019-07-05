Son Dakika Haberleri: Aksaz Sosyal Tesisleri misafirlerini ağırlıyor
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Aksaz Sosyal Tesisleri misafirlerini ağırlıyor

1 saat önce

Biga Belediyesi Aksaz Sosyal Tesislerinde yaz sezonu açıldı.

Aksaz Sosyal Tesisleri misafirlerini ağırlıyor, System.String[]
Biga Belediyesi Aksaz Sosyal Tesislerinde yaz sezonu açıldı. Hafta sonu ücretsiz servislerin olduğu tesisler vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Biga Belediyesi mücavir alanında yer alan Aksaz'daki Sosyal Tesisler bakım, temizlik ve gerekli düzenlemelerin ardından yaz sezonuna açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Haftanın yedi günü açık olan tesislere hafta sonları Biga Belediyesi hizmet binası önünden kalkan ücretsiz servislerle ulaşım imkanı sağlanıyor. Gidiş, dönüş ve girişler dahil ücretsiz olan sosyal tesisler için cumartesi ve pazar günleri saat 10: 00'da hareket eden servisler saat 17: 00'de Biga'ya dönüş yapıyor.

Bigalı vatandaşların denize girip güneşlendiği, dalga sesleri eşliğinde huzurlu bir gün geçirmek için tercih ettiği adreslerden olan sosyal tesislerde şezlong, duş, mangal, oyun grupları, kamelyalar, bebek emzirme odası ve mescid yer alıyor. Biga Belediyesi hizmet kalitesiyle periyodik olarak sahil ve plaj temizleme çalışmalarının da yapıldığı tesislerde ayrıca kamp alanı bulunuyor ve isteyenler çadır kurarak konaklayabiliyor.

Ramazan ayı ve bayramının hemen ardından Biga Belediyesi Aksaz Sosyal Tesislerinde sezonun açıldığını söyleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bu yaz sezonu için tesisimizin eksikliklerini gidererek, bakım ve temizliğini yaptık. Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında Aksaz Sosyal Tesislerimizde sezonu açarak vatandaşlarımızı ağırlamaya başladık. Tesisimizi özellikle aileler yoğun olarak tercih ediyor. Biga'mızın eşsiz ve doğal güzelliklerinden olan Aksaz koyundaki tesislerimize tüm halkımızı aileleriyle denizin tadını çıkarmaya ve mangal yaparak keyifli bir gün yaşamaya davet ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
biga, Güncel
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