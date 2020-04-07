Akşehir Adliyesinde ve Cezaevinde sıkı Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Akşehir Adliyesinde ve Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üst seviyede tedbirler alınırken, cezaevi personelinin ise izole edilerek çalışmaları sağlandı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının talimatları ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, hükümlü ve tutuklular ile tüm personel ve iş sahiplerinin salgından korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Herhangi bir pozitif vakanın bulunmadığını aktaran Aslancı, şöyle devam etti:

"Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun tamamı ile kuruma ait araçların tamamı dezenfekte edilmiş olup, dezenfekte işlemleri günlük olarak titizlikle sürdürülmektedir. Dezenfeksiyon; gerek bu işle iştigal eden profesyonel firmalar, gerekse kurumun kendi imkanları ile kesintisiz bir şekilde ve belirli periyotlarda, hükümlü ve tutukluların barındığı koğuşlar da dahil olmak üzere tüm ortak alanlarda yapılmakta, aynı şekilde hükümlü ve tutukluların taşındığı kurum araçları da sürekli dezenfekte edilmektedir."

Tedbirler kapsamında ziyaretçi kabulünün ertelendiğini anımsatan Aslancı, "Personeller de dahil olmak üzere kuruma giriş yapan herkesin, 3 ayrı noktada ateş ölçümleri yapılmakta, kuruma yeni giriş yapacak olan hükümlü veya tutuklular veya kurumdan zorunlu sebeplerle çıkış yapıp dönenler de raporları aldırılarak kuruma alınmakta ve 14 gün karantinadan sonra diğer hükümlü ve tutukluların yanına aktarılmaktadır." ifadesini kullandı.

Aslancı, kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının ve ateş ölçümlerinin, sağlık birimince düzenli aralıklarla kontrol edildiğini dile getirdi.

Hükümlü ve tutukların kendi kişisel hijyenlerini sağlayabilmeleri için her türlü tedbirin alındığını vurgulayan Aslancı, personelin faydalandığı kurum yemekhanesinin ise sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Adliyenin de düzenli olarak dezenfekte edildiğini anlatan Aslancı, şu bilgileri verdi:

"Ceza İnfaz Kurumu personeli Akşehir'de 2 ayrı yurda yerleştirilerek tam izolasyonları ve işe barındıkları yurtlardan gelip giderek uzun süreli vardiyalar şeklinde çalışmaları sağlanmıştır. Akşehir Adliyesinde de benzer önlemler alınarak esnek ve dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmiştir. Kurum girişinde herkesin istisnasız ateşi ölçülmekte ve kolonya ikram edilmekte, sosyal mesafenin korunmasına özen gösterilmektedir. Katlara el dezenfektanları yerleştirilmiş, alınan önlemlere ilişkin broşürler asılarak dağıtılmıştır."