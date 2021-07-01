Akşehir Belediye Başkanı Akkaya'dan AA Konya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AA Konya Bölge Müdürlüğüne atanan Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Akkaya, ziyaretinde, Yerlikaya'ya yeni görevinde başarı diledi.

İlçede 5-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek 62'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri hakkında bilgi veren Akkaya, şenliklerin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında önceki yıllara göre daha dar kapsamlı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yerlikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.