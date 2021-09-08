Akşehir Belediye Başkanı Akkaya Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Zabıta Haftası sebebiyle belediyede görev yapan zabıtaları kutladı.

Başkan Akkaya, Akşehir Belediyesi ana hizmet binası toplantı salonunda zabıta personeli ile bir araya gelerek haftalarını kutladı. Kutlamada Zabıta Müdürü Veysel Akçiçek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Memur Sendikası Temsilcisi İbrahim Öncel de hazır bulundu.

Başkan Akkaya burada yaptığı konuşmada, "Zabıta teşkilatımızın 195. Kuruluş yıl dönümünde bir aradayız. Allah, hizmetlerinizde kolaylık versin, daha nice 195 yıllara kavuşmak dileği ile inşallah. Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir teşkilatımızdır. Zabıta teşkilatı belediyelerin iç güvelik birimi, tabiri caizse kollu birimidir. Devletin, belediyenin suç işleyenlere karşı haşmetini, iyi ve mazlum insanlara karşı da şefkatini gösterme anlamında ilk adım, ilk penceresidir. Her birimimizin zorlukları var ama sizlerin sürekli sahada olması gerekliliğinden dolayı daha zorlukları var. Sizlere teşekkür ediyor, görevlerinizde kolaylıklar diliyorum. Tüm zabıtalarımızın zabıta haftasını ve zabıta teşkilatının 195'inci kuruluş yıldönümlerini tekrar kutluyorum." dedi.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Memur Sendikası Temsilcisi İbrahim Öncel de zabıta teşkilatı üyelerini tebrik ederek başarı diledi.