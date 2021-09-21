Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, mesaisine bisikletle geldi - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla, evden belediye hizmet binasındaki mesaisine bisikletle geldi.

Akkaya, daha sonra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bisiklete binerek Akşehir Belediyesi'nin devam eden yatırım projeleri kapsamındaki inşaat alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Bisikletin çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan önemli bir araç olduğuna dikkat çeken Akkaya, "Bugün ben de evden bisikletle belediye hizmet binamıza geldim. Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle bisikletlerle Akşehir'imizdeki şantiyelerimizi gezdik. Şu anda Akşehir Kaymakamlığı Kavşağı'ndaki yapımı tamamlanan ay yıldızlı görselin önündeyiz. Çiçek ve çim dikimlerinin ardından bu alan tamamlanmış olacak. Amacımız bisiklete bindirmeyi artırmak, bisiklete binme noktasında farkındalığı oluşturmak. Gerçekten çevreyi kirletmeden, spor anlamında da önemli bir araç. Ben bütün Akşehirli hemşehrilerimizi bisikletle işyerlerine gelip gitmeye davet ediyorum. Akşehir Belediyesi olarak da geçtiğimiz yıllarda bisiklet yolları yaptık. Bu yolları da inşallah artıracağız. Şu anda yaklaşık 15 kilometre bisiklet yolumuz mevcut. Bunu daha da artırarak bisiklete binme konusunu da artırmış olacağız." diye konuştu.