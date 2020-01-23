Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya ziyaret

6 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı Akşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı Akşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Salih Akkaya'yı makamında ziyaret eden Özboyacı, Eskişehir'deki Gençlik Kolları Toplantısı'na giderken yol üzerinde Akşehir'i ziyaret etmek ve partililerle istişarelerde bulunmak üzere uğradığını söyledi.

Özboyacı, "Akşehirli vatandaşlarımızın bizden bir talebi var mı? Bizim yapabileceğimiz, takip edebileceğimiz bir şey var mı? Özellikle gençlikle alakalı, Akşehirli gençlerimizin bir talebi isteği var mı? Diye istişare edelim istedik. Tabi buranın büyüğü Orhan Erdem ağabeyimiz var. Gerçekten çok kıymetli bir insan. Akşehir için gece gündüz uğraşıyor, bizler şahidiz. Biz de elimizden geleni yapacağız. 31 ilçemizin hepsi bizim için çok kıymetli." diye konutu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Özboyacı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçede yürüttülen belediye çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Akkaya, ilçenin talepleriyle ilgili bir dosyayı Özboyacı'ya sunarak günün anısına Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saatini hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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