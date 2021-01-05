Akşehir Belediyesi başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi - Son Dakika

Akşehir Belediyesi, farklı illerde düzenlenen müsabakalarda başarılı olan sporcuları altınla ödüllendirdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Meclisi Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen ödül törenine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye meclis üyeleri, başarılı sporcular ile antrenörleri katıldı.

Akkaya, burada yaptığı konuşmada, "Meclis toplantımız öncesinde Akşehir'imizi temsil ederek başarılara imza atan sporcu gençlerimizi ödüllendireceğiz. Belediye Meclisi ve Akşehir halkımız adına bu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Akşehir'imizi, Nasreddin Hocanın torunlarını bugün olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde temsil etmeye devam ederler." diye konuştu.

Akkaya konuşmasının ardından, halterde Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan Okullar arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 55 kiloda ikinci olan Eren Kızılkuyu'ya çeyrek altın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen Okullar arası Büyük Gençler Yarışması'nda 96 kiloda Türkiye birincisi olan Polat Şahinkul'a ise yarım altın taktı.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.