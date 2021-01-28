Akşehir Belediyesi bazı esnaf ve okul servisçilerine maddi yardımda bulundu - Son Dakika

Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yerleri kapalı olan bazı esnaf ve okul servisi işi yapanlara maddi destek sağladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, zor zamanda esnafların yanında olunması gerektiğini ifade etti.

Devletin de mağdur olan esnafa maddi destekte bulunduğunu anımsatan Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görev bilinciyle şehrimizdeki kahveci esnafımıza, okul kantin işletmecilerimize ve okul servisçilerimize bir nebze olsun destek olmak amacıyla maddi yardımda bulunduk. Bu kapsamda 136 kahvehane işletmecimiz, 21 okul kantini işletmecimiz ve 102 okul servisçimiz olmak üzere 259 esnafımıza 129 bin 500 lira maddi destek sağladık." açıklamasında bulundu.