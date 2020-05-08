Akşehir Belediyesi berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ediyor - Son Dakika

Akşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü faaliyete başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında da dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için ortak kullanım alanlarımızdan olan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda şehir merkezi ile dış mahallelerimizde bulunan 155 iş yerinde dezenfekte çalışmaları başlattık. Ayrıca yine tüm kuaför, berber ve güzellik salonlarına koruyucu siperlikli maske dağıtımı da yapıyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerini ferahlatmak ve onlara güven içinde bir ortam sunmak için Akşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."