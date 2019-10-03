Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesi çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor
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Akşehir Belediyesi çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor

19 dakika önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Akşehir Belediyesi çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.


Çocuklara hayvan sevgisini aşılama, onların sokak hayvanlarını koruma bilincinin aşılanması amacıyla yapılan etkinlikte Akşehir Kültür Merkezi'nde çocuklar için iki seans halinde bir tiyatro gösterisi sunuldu. '4 Kafadar' isimli tiyatro oyununda Afrika'da özgürce yaşarken kaçırılıp hayvanat bahçesine kapatılan bir yavru aslan ile bu hayvanat bahçesindeki fil, maymun ve hayvansever Doğa isimli küçük bir kızın hayvanat bahçesinden kaçıp tekrar özgürlüğe kavuşma çabaları müzikal bir komedi şeklinde çocuklarla buluştu.


Zaman zaman seyirci miniklerinde katıldığı oyun sonunda Tiyatro ekibine teşekkür eden Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya, "Çocuklarımız da zaten hayvan sevgisi var ama bu tür tiyatrolarla onların içindeki hayvan sevgisinin daha da perçinlenmesini amaçlıyoruz. Hayvanlara zarar vermeden, onları korumak, beslemek ve onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Allah insanları eşref-i mahluk olarak yaratmış ve tüm hayvanları ve bitkileri de korumamızı istemiştir. Bu nedenle başta sokak hayvanlarımız olmak üzere tüm hayvanları sevip, koruyup, besleyelim" diye konuştu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu da, Akşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya çocukları böyle güzel ve faydalı bir tiyatro etkinliği ile buluşturduğu için teşekkür etti.


Tiyatro sonrası Kültür Merkezi önünde tiyatrodan çıkan çocuklara Akşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına vermeleri için kedi ve köpek maması dağıtıldı. Çocuklar mamalarla sokak hayvanlarını besleyip Başkan Akkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
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