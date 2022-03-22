Akşehir Belediyesi Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemine geçti - Son Dakika

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya "Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemi ve E-İmar sistemini tanıttı.

Hıdırlık Sofrası'nda yapılan toplantıya ilçedeki mimar ve mühendisler katıldı.

Akşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Emin Çoban, Elektronik Proje Kayıt ve Arşiv Sistemi ile bilgi verdi.

Sistemin yazılımcısı Selçuk Özdemir de uygulamalı olarak sisteme nasıl kayıt olunacağını, projelerin sisteme nasıl yükleneceğini anlattı.

Toplantıda Akşehir genelindeki imar durumlarını ve yapı durumunu gösteren E-İmar sayfasının da son aşamaya getirildiği, bunun nasıl kullanacağı hakkında da bilgi verildi.

Akşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli Kadir Ceran ve Emrah Yaşar tarafından da 18. madde uygulaması yapılmış ve yapılacak alanlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.